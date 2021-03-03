Суд увеличил срок убийце настоятеля монастыря в Переславле-Залесском 

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции увеличил срок убийце настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском Александру Авдееву с 15 лет до 21 года. Об этом в среду, 3 марта, сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

Суд апелляционной инстанции вынес новое судебное решение в отношении Авдеева. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев.

Напомним, 7 июня 2016 года Авдеев нанес игумену монастыря Даниилу более 25 ударов ножом. Мужчина погиб. По данным прокуратуры, Авдеев действовал из корыстных побуждений. Он похитил 1,1 миллиона рублей из дома настоятеля, а затем скрылся, сообщает ТАСС.

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