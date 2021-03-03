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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до 5 марта
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до 5 марта

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Московской области до пятницы, 5 марта, из-за усиления ветра и гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозу синоптиков, в Москве и Подмосковье ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 21:00 3 марта до 21:00 4 марта. Также возможна гололедица, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптик предупредил жителей столицы о двадцатиградусных морозах.

Читайте также: Синоптик рассказал, как долго в Москве сохранится «барическая пила»

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