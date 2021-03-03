Ученые выявили новую опасность коронавируса

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Исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе установили, что у больных COVID-19 повреждается сердце из-за проникновения вируса и его размножения в клетках сердечной мышцы. Из-за этого гибнут клетки и нарушается функция сокращения. Исследование опубликовано на MedicalXpress.

Ученые использовали стволовые клетки для создания ткани, которая моделирует сокращение сердца. В процессе исследования было установлено, что коронавирус убивает не только клетки сердечной мышцы, но и отдельные мышечные волокна, которые помогают сокращению. Оказалось, что повреждения возникают даже при отсутствии воспалений.

Исследователи пришли к выводу, что у молодежи, переболевшей легкой формой коронавируса, могут проявиться проблемы с сердцем в будущем.

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