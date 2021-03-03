Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ученые выявили новую опасность коронавируса
Фото: pixabay.com

Ученые выявили новую опасность коронавируса

Ксения Монахова

Здоровье

Исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе установили, что у больных COVID-19 повреждается сердце из-за проникновения вируса и его размножения в клетках сердечной мышцы. Из-за этого гибнут клетки и нарушается функция сокращения. Исследование опубликовано на MedicalXpress.

Ученые использовали стволовые клетки для создания ткани, которая моделирует сокращение сердца. В процессе исследования было установлено, что коронавирус убивает не только клетки сердечной мышцы, но и отдельные мышечные волокна, которые помогают сокращению. Оказалось, что повреждения возникают даже при отсутствии воспалений.

Исследователи пришли к выводу, что у молодежи, переболевшей легкой формой коронавируса, могут проявиться проблемы с сердцем в будущем.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава ФМБА предрекла третью волну коронавируса в мае, если не учитывать вакцинацию

заболевание сердцапандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

В чужом монастыре русских не любят

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Елена Стефанюк
Елена Стефанюк

Свежая кровь нужна всегда

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Все мнения
О проекте