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Чернышенко выразил соболезнования в связи со смертью Розанова
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Чернышенко выразил соболезнования в связи со смертью Розанова

Никита Абрамов

Спорт

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выразил соболезнования в связи со смертью спортивного комментатора Юрия Розанова. Об этом в среду, 3 марта, сообщила пресс-служба правительства.

— Профессиональная жизнь Юрия Розанова начиналась с науки, он работал в НИИ. Но в какой-то момент все круто изменилось, и мы узнали прекрасного спортивного комментатора, радиоведущего со своей манерой подачи материала и ведения трансляций. Его голос болельщики узнавали с первых минут. Он умел увлекательно и точно передать настрой спортсменов и ход любой игры, — приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Ранее стало известно о смерти спортивного комментатора Юрия Розанова, умершего в возрасте 59 лет.

Прощание с Розановым назначено на четверг, 4 марта. О месте и времени гражданской панихиды будет сообщено позже.

Юрий Розанов родился в Загорске 12 июня 1961 года. Карьеру комментатора начал в 1996 году. Он комментировал футбольные и хоккейные матчи. Также работал на радио, занимался озвучкой. В 2018 году Розанов открыл собственную онлайн-школу спортивного комментирования. Награжден премией ТЭФИ.

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