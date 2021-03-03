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«Экстрасенса», снявшего порчу за 2,3 миллиона рублей, будут судить в Москве
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

«Экстрасенса», снявшего порчу за 2,3 миллиона рублей, будут судить в Москве

Анастасия Чанцева

Происшествия
врубеляКарта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего ранее судимого жителя Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В конце октября прошлого года обвиняемый на улице Врубеля подошел к незнакомой 15-летней девочке и сообщил, что может видеть будущее. Чтобы подросток поверил, мужчина попросил соучастника преступления рассказать о его особенном даре и об оказанной им ранее помощи другим лицам. После того как девочка поверила мужчине, он сообщил ей, что у ее отца имеются финансовые проблемы, а также что на него наложена порча. Чтобы помочь ему, «экстрасенс» попросил принести подростка из дома деньги и ценности для проведения ритуала.

Девочка пошла домой, собрала все имевшиеся в доме деньги в размере более 1,8 миллиона рублей, а также ювелирные украшения общей стоимостью более 500 тысяч рублей и передала их лжеэкстрасенсу. Получив ценности, преступники скрылись.

Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Уточняется, что уголовное дело в отношении подельника лжеэкстрасенса выделено в отдельное производство.

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