Обвиняемый в убийстве, насилии и грабежах предстанет перед судом в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Прокуратура направила в Мосгорсуд уголовное дело 25-летнего гражданина Азербайджана, которого обвиняют в убийстве, изнасиловании и разбое. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в июле 2019 года злоумышленник под угрозой убийства изнасиловал в Измайловском парке женщину, ударив ее ножом и похитив украшения с мобильным телефоном.

В сентябре того же года преступник в состоянии алкогольного опьянения попытался изнасиловать малознакомую девушку в квартире дома на Щелковском шоссе. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление. Тогда мужчина начал требовать от девушки деньги и ценности. После получения желаемого он набросился на девушку с кулаками и убил ее.

Отмечается, что личность и местонахождение обвиняемого были установлены благодаря системе АПК «Безопасный город». На данный момент мужчина содержится под стражей.

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