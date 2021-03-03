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Валентина Матвиенко возмутилась ценам на цветы к 8 Марта
Фото: Пресс-служба Совфеда

Валентина Матвиенко возмутилась ценам на цветы к 8 Марта

Никита Абрамов

Общество

Цены на цветы перед 8 Марта сильно завышены. Об этом в среду, 3 марта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов, — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

По ее мнению, такие завышенные цены создают неравные условия конкуренции отечественного производителя и зарубежного поставщика. Матвиенко отметила, что изначальный НДС для российских цветоводов подняли до 20 процентов, тогда как зарубежным поставщикам предоставляются различные льготы.

Спикер предложила либо снизить НДС для отечественно производителя, либо увеличить таможенную пошлину для ввозимого товара. Дорожную карту с необходимыми мерами она потребовала до конца марта 2021 года, пишет РИА Новости.

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ценыВалентина Матвиенко8 марта
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