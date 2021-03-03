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Гражданка Нигерии получила четыре года за организацию занятия проституцией в Москве
Фото: nekrasovka.mos.ru

Гражданка Нигерии получила четыре года за организацию занятия проституцией в Москве

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Западное Карта всех событий

Чертановский районный суд Москвы приговорил гражданку Нигерии к четырем годам колонии за организацию и вовлечение в занятие проституцией в Бирюлеве Западном. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в марте 2019 года на улице Булатниковской сотрудники уголовного розыска задержали гражданку Нигерии, которая в период с 20 июня 2018 года до 18 марта 2019 года в Москве организовывала оказание интимных услуг за деньги.

Она осуждена по статьям «Организация занятия проституцией с применением насилия или с угрозой его применения» и «Вовлечение в занятие проституцией с применением насилия или с угрозой его применения». Уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего» в отношении гражданки Нигерии было прекращено по ходатайству прокурора ввиду отсутствия состава преступления.

В суде уточнили, что Темитопе Годгифт Олувафунмилае будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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