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Царские монеты обнаружили во время ремонтных работ в Минске
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Царские монеты обнаружили во время ремонтных работ в Минске

Елена Фролова

Общество

Рабочие во время замены труб обнаружили в центре Минска 24 золотые монеты с профилем Николая Второго. Находка стала самой крупной на территории столицы Белоруссии за последние несколько лет. Об этом сообщил «Мир 24».

Уточняется, что на реверсе старинного денежного знака изображены герб Российской империи, цепочка, кольцо и зубная коронка. По предположениям экспертов, эти 24 монетки были сбережениями «на черный день».

— На то время это была значительная сумма. Но надо понимать, что, скорее всего, такие монеты — средство накопления, а не средство платежей. Они могли использоваться для крупных сделок. Ведь ранее на любой бумажной купюре писалось, что она обеспечена золотом. А здесь золото обеспечено золотом. Это наиболее чистая денежная система, — рассказал заведующий Центром археологии Беларуси Вадим Кошман.

Как сообщили историки, во времена правления Николая Второго на территории, где была сделана уникальная находка, располагался жилой район. Эта зона входит в список историко-культурных ценностей Минска, поэтому рабочие здесь трудятся под присмотром археологов.

Источник: «Мир 24».

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Минскимператор Николай IIмонеты
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