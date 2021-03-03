Подросток выжил после падения с 17-го этажа на юге Москвы

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Россия, Москва, Тамбовская улица Карта всех событий

Подросток выжил после падения из окна 17-го этажа жилого дома на юге столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 3 марта.

Инцидент произошел на Тамбовской улице. По предварительной информации, 14-летний подросток убегал от родственника своей подруги, который вызвал полицию, так как ему показалось, что молодой человек ведет себя подозрительно.

Пострадавшего госпитализировали.

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