Центробанк заявил, что ипотеку с плавающими ставками следует ограничить

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Массовое распространение ипотеки с плавающими ставками может повлечь чрезмерный рост долгов жителей России. Чтобы избежать рисков для экономики, следует ограничить подобные ссуды, завил в среду, 3 марта, Центробанк.

— В ситуации широкого распространения ипотечных кредитов с плавающими ставками повышение ставок могло бы привести к чрезмерному росту долговой нагрузки значительной части заемщиков и их неплатежеспособности, — говорится в докладе Центробанка.

Отмечается, что это может нести социальные и макроэкономические риски, так как долги граждан неизбежно приведут к спаду потребления и кризису на рынке недвижимости, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июля принять закон, который будет направлен на регулирование порядка изменения плавающих ставок и сроков по кредитам и ипотеке.

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