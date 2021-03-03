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Центробанк заявил, что ипотеку с плавающими ставками следует ограничить
Фото: moscow-live.ru

Центробанк заявил, что ипотеку с плавающими ставками следует ограничить

Никита Абрамов

Экономика

Массовое распространение ипотеки с плавающими ставками может повлечь чрезмерный рост долгов жителей России. Чтобы избежать рисков для экономики, следует ограничить подобные ссуды, завил в среду, 3 марта, Центробанк.

— В ситуации широкого распространения ипотечных кредитов с плавающими ставками повышение ставок могло бы привести к чрезмерному росту долговой нагрузки значительной части заемщиков и их неплатежеспособности, — говорится в докладе Центробанка.

Отмечается, что это может нести социальные и макроэкономические риски, так как долги граждан неизбежно приведут к спаду потребления и кризису на рынке недвижимости, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июля принять закон, который будет направлен на регулирование порядка изменения плавающих ставок и сроков по кредитам и ипотеке.

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