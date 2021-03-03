США заявили, что не будут силой насаждать демократию

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США больше не будет придерживаться политики свержения режимов и силового насаждения демократии, так как это не приносит результатов. Об этом в среду, 3 марта, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В своем телевизионном обращении к гражданам Америки Блинкен отметил, что нынешнее правительство США не отказывается от поддержки демократии.

— Мы не будем продвигать ее через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и какие бы благие намерения ни были, это не работало, — цитирует госсекретаря РИА Новости.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон собирается на своем примере показывать демократию и реформы.

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