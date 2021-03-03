Мужчина ранил ножом восемь человек в Швеции

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Мужчина с холодным оружием совершил нападение на людей в Швеции. В результате происшествия восемь человек оказалось ранено. Об этом в среду, 3 марта, сообщило AFP.

Инцидент произошел в городе Ветланда. Нападавшего удалось нейтрализовать и взять под стражу. Известно, что подозреваемому в нападении 20 лет.

Полиция предполагает, что этот случай является террористической атакой.

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