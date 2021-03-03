«Не мог пошевелиться»: очевидец рассказал о выжившем после падения с 17-го этажа подростке

Фото очевидца

Россия, Москва, Тамбовская улица Карта всех событий

На юге Москвы подросток выжил после падения из окна многоэтажки. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил очевидец случившегося Вадим (имя изменено — прим. «ВМ»).

Инцидент произошел в столичном районе Орехово-Борисово Южное на улице Тамбовской, 3/13.

— Он упал из окна 17-го этажа прямо на клумбу, то есть приземлился не на твердую поверхность, а на мягкую. Видимо, поэтому и выжил. Пострадавший был азиатской внешности, а на вид он старше 14 лет. Мне кажется, что ему где-то лет 18–20, — сказал очевидец.

После падения юноша в красной одежде «лежал и не мог даже пошевелиться», вспомнил мужчина:

— Возле него ходили полицейские, пытались все выяснить. Потом приехала скорая.

Причиной происшествия, по словам Вадима, могла стать семейная ссора:

— Соседи говорят, что слышали крики и хлопки какие-то. Видимо, он прыжком пытался спастись от разъяренного родственника.

Пострадавшего доставили в больницу.

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