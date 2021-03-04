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Россияне назвали лучшие города для начала жизни «с чистого листа»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россияне назвали лучшие города для начала жизни «с чистого листа»

Юлия Курганова

Общество

Лучшим российским городом, где можно начать жизнь с чистого листа, назван Краснодар. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru.

Эксперты считают, что тенденция переезжать в другие города будет набирать популярность после снятия ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. Выяснилось, что большинство россиян хотели бы уехать жить в Краснодар — за этот город проголосовало 28,7 процента респондентов.

На втором месте оказался Санкт-Петербург (18,7 процента), а на третьем — Севастополь (13,7 процента). В рейтинг также попала и Москва — в ней хотят начать жизнь с чистого листа 12 процентов опрошенных.

Еще россияне назвали Калининград (11,2 процента), Ростов-на-Дону (4,4 процента), Казань (3,75 процента), Тюмень (3,3 процента), Новосибирск (2,5 процента) и Челябинск (2 процента), сообщает издание «Лента.ру».

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