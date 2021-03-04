Систему оплаты камер хранения QR-кодом внедрят на железнодорожных вокзалах Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский вокзал Карта всех событий

Москвичи и гости столицы смогут оплачивать пользование камерами хранения на железнодорожных вокзалах города по QR-коду. Электронную систему оплаты планируют ввести во втором полугодии 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» в четверг, 4 марта.

Пилотный проект по оплате камер хранения через QR-код ввели на Ленинградском вокзале Москвы в декабре 2020 года. Теперь данный проект планируют развивать, вводя технологию на других вокзалах столицы.

— По результатам тестирования, в II полугодии 2021 года планируется начать расширять опыт оплаты услуг автоматических камер хранения через QR-код и на других вокзальных комплексах, где установлены автоматические камеры хранения нового образца, в том числе на московских вокзалах, — пояснили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, данная технология поможет снизить очереди на вокзалах. Кроме того, QR-коды позволяют осуществлять бесконтактную оплату, которую удобно применять в условиях пандемии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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