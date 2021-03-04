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Роскачество назвало лучшие российские розовые вина
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Роскачество назвало лучшие российские розовые вина

Анастасия Колоскова

Общество

Роскачество провело исследование розовых вин российских производителей и выяснило, что бутылка качественного напитка может стоить менее 400 рублей. Об этом сообщает пресс-служба организации в четверг, 4 марта.

Специалисты проверили качество 26 образцов розовых вин 20 торговых марок, произведенных в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Ростовской области, Дагестане и Волгоградской области.

Наиболее высокое качество отмечено у сухих розовых вин, занявших с первого по восьмое место в рейтинге. Среди них большинство было произведено на Таманском полуострове региона Кубани.

Лидером рейтинга стало вино Chateau Tamagne Fleurs Du Sud от производителя «Кубань вино». Вторая позиция досталась авторскому напитку «Каберне Фран» от бренда Fanagoria, третья — вину «Высокий берег Цвайгельт». В пятерку наиболее качественных розовых вин вошли также «Мерло Шато Тамань» от «Кубань вино» и «Розовое из Красного» марки «Мысхако».

Среди полусухих розовых вин лидирует Alma Valley Summer Wine урожая 2019 года, произведенное в Крыму. Самым качественным из небольшого числа полусладких розовых вин оказалось Azov Vine Ballet из Краснодарского края.

Отмечается, что основная часть качественных вин была произведена в 2019 году, лишь два представленных в рейтинге образца были датированы 2018 годом урожая. Эксперты пояснили, что большинство образцов были произведены из красных сортов винограда.

Добавляется, что в десятку лидеров вошло лишь одно вино, чья стоимость превышает 700 рублей за бутылку. Качественное вино производителей с Таманского полуострова и вовсе можно приобрести по цене от 250 до 400 рублей за бутылку, передает ТАСС.

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