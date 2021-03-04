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Трое пострадавших получили серьезные ранения в результате нападения в Швеции
Фото: Riggwelter

Трое пострадавших получили серьезные ранения в результате нападения в Швеции

Юлия Ямпольская

Происшествия

Трое пострадавших в результате нападения в шведском городе Ветланда получили ранения, угрожающие жизни. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает радиостанция Radio Sweden.

Уточняется, что в среду, 3 марта, мужчина напал на жителей. Восемь человек были ранены. Пострадавших госпитализировали, на данный момент нет информации, есть ли среди них иностранные граждане. Злоумышленника задержали.

По сведениям издания Loсal, представители местной полиции сообщили, что совершивший нападение ранее был известен правоохранительным органам в связи с «мелкими преступлениями», передает РИА Новости.

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