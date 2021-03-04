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Строительство 15 объектов образования завершат в Москве до конца 2021 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Строительство 15 объектов образования завершат в Москве до конца 2021 года

Анастасия Волоснова

Город

В Москве завершат строительство 15 объектов образования к концу 2021 году.Об этом рассказали в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

В эксплуатацию введут три школы, шесть учебных корпусов, две школы начальных классов, а также гимназию и детские сады.

— В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов образования: это три школы в районах Левобережный, Савеловский, Некрасовка; шесть учебных корпусов; два БНК в районе Кузьминки и в Щербинке; гимназия на 550 мест в районе Останкинский; два детских сада в Некрасовке и один в районе Косино-Ухтомский, — уточнил руководитель департамента Рафика Загрутдинова.

В настоящее время в Москве строятся 24 объекта образования, которые рассчитаны на 10 995 мест. В частности, в столице возводят 17 школ и пристроек, а также семь дошкольных учреждений, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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