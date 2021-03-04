Андрей Воробьев заявил о радикальном сокращении числа ковидных коек в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Число коек, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, радикально сократили на территории Московской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор региона Андрей Воробьев, передает портал «Подмосковье сегодня».

При этом глава региона отметил, что резерв коек был сохранен.

— Подмосковные власти радикально снизили число коек. Мы аккуратно сворачиваем все временные госпитали, которые были созданы для борьбы с COVID-19. Все, что мы для них тогда купили, — кислород, койки, ИВЛ, идет на оснащение устаревшего оборудования, — пояснил Воробьев.

Он также добавил, что за февраль вакцинацию от коронавируса в Подмосковье прошли около 240 тысяч человек. Большой популярностью у жителей пользуются пункты, расположенные в поликлиниках и торговых центрах.

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