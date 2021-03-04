Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Иммунолог назвал альтернативу рыбьему жиру
Фото: pixabay.com

Иммунолог назвал альтернативу рыбьему жиру

Анастасия Чанцева

Здоровье

Врач-иммунолог и один из ведущих программы «Жить здорово!» Андрей Продеус рассказал о простой альтернативе рыбьему жиру.

— Полиненасыщенные жирные кислоты борются с воспалением, регулируют липидный обмен, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и мозга, в том числе помогают при депрессии, — написал врач на своей странице в Instagram.

Он пояснил, что из-за омега-3 и витамина D раньше детям давали рыбий жир. Прием льняного масла в сочетании с витамином может быть альтернативой употреблению рыбьего жира, заключил Продеус.

При этом врач отметил, что суточная норма омега-3 содержится в ложке масла: чайной — для детей старше трех лет, столовой — для взрослых. Льняное масло помогает работе желудочно-кишечного тракта и содержит витамины A и E, его можно добавлять в салаты, готовые блюда или просто пить натощак утром.

Читайте также: Медики рассказали, как правильно восполнить дефицит витамина C

рыбий жирмаслоздоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Никита Миронов  
Никита Миронов  

В чужом монастыре русских не любят

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Елена Стефанюк
Елена Стефанюк

Свежая кровь нужна всегда

Все мнения
О проекте