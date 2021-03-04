Иммунолог назвал альтернативу рыбьему жиру

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Врач-иммунолог и один из ведущих программы «Жить здорово!» Андрей Продеус рассказал о простой альтернативе рыбьему жиру.

— Полиненасыщенные жирные кислоты борются с воспалением, регулируют липидный обмен, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и мозга, в том числе помогают при депрессии, — написал врач на своей странице в Instagram.

Он пояснил, что из-за омега-3 и витамина D раньше детям давали рыбий жир. Прием льняного масла в сочетании с витамином может быть альтернативой употреблению рыбьего жира, заключил Продеус.

При этом врач отметил, что суточная норма омега-3 содержится в ложке масла: чайной — для детей старше трех лет, столовой — для взрослых. Льняное масло помогает работе желудочно-кишечного тракта и содержит витамины A и E, его можно добавлять в салаты, готовые блюда или просто пить натощак утром.

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