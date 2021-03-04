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Пожилую москвичку госпитализировали в больницу с переломом ребра и травмой головы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пожилую москвичку госпитализировали в больницу с переломом ребра и травмой головы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, 2-й Митинский переулок Карта всех событий

Пенсионерку с множественными травмами госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Врачи госпитализировали женщину ночью в среду, 3 марта, из квартиры в доме во 2-м Митинском переулке. У пожилой москвички диагностирована очаговая травма головного мозга, перелом 8-го ребра справа и множественные ушибы.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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