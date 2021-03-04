Мошенники украли более полмиллиона рублей с банковского счета умершей пенсионерки в Москве

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В Москве с банковского счета умершей пенсионерки украли 580 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В столичную полицию обратился мужчина, который сообщил о краже денег со счета его умершей бабушки. Заявитель обнаружил пропажу денег во время получения наследства.

Пропажа обнаружилась только сейчас, потому что мужчина долгое время не обращался за получением наследства, так как с июля 2020 года по февраль 2021 года находился в Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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