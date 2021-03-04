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Астрологи назвали три знака зодиака, которые не мечтают о семье
Фото: pixabay.com

Астрологи назвали три знака зодиака, которые не мечтают о семье

Анастасия Чанцева

Общество

Астрологи рассказали, для каких знаков зодиака семья в списке желаний находится на последнем месте.

Стрелец

Стрельцы по-разному относятся к семье. Девушки часто привязаны к родителям, когда создают свою семью, верны и преданы мужу и детям. Чего не скажешь о Стрельцах-мужчинах. Они не против создать крепкий брак, но карьера, которая всегда для них на первом месте, делает эти попытки практически бесполезными.

Водолей

Водолеям всегда сложно соответствовать каким-то критериям и следовать правилам. Для того чтобы семья представителя этого знака была счастливой и крепкой, его супругу нужно постоянно и во всем поддерживать Водолея, иначе велика вероятность разрыва. Одиноким Водолей не останется — он спокойно променяет семью на работу и хобби.

Овен

Для Овнов существуют только они и их собственные интересы. Чаще всего семья — не главная составляющая жизни этих людей. Овны много работают для того, чтобы отдать деньги домочадцам. Обычно представители этого знака во всем предпочитают рассчитывать только на себя. Найти равного по силе партнера для брака этим людям довольно сложно, передает Пятый канал.

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