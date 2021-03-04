Дептранс назвал запрещенные места, где часто останавливались столичные водители в 2020 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

В 2020 году водители чаще всего останавливались в запрещенных местах на Щелковском шоссе, Кутузовском проспекте и Варшавском шоссе. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Всего за минувший год МАДИ выписала 38,6 тысячи штрафов за остановку в неположенных местах на скоростных магистралях. Обычно автомобилисты останавливались в крайних левых полосах.

В ведомстве объяснили, что объезжающим машинам не стоит пересекать сплошные линии разметки, а также мешать проезду общественного транспорта. Москвичей призвали соблюдать правила дорожного движения и не останавливаться на запрещенных местах.

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