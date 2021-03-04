Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мурашко заявил о снижении младенческой смертности до минимума в 2020 году
Фото: Пресс-служба Совфеда

Мурашко заявил о снижении младенческой смертности до минимума в 2020 году

Анастасия Колоскова

Общество

Младенческая смертность в прошлом году в России снизилась до минимального показателя за всю историю страны. Об этом заявил глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время совещания по развитию системы здравоохранения Республики Тыва в четверг, 4 марта.

— По региону динамика младенческой смертности положительная, но тем не менее остается чуть выше, чем в Российской Федерации, — цитирует министра официальный сайт Минздрава РФ.

Ранее Мурашко заявил, что в 2020 году в России уменьшилась смертность от онкологических заболеваний.

Читайте также: Мурашко назвал число занятых коек для пациентов с коронавирусом в России

показатели смертностимладенческая смертностьМихаил Мурашко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Все мнения
О проекте