Мурашко заявил о снижении младенческой смертности до минимума в 2020 году

Фото: Пресс-служба Совфеда

Младенческая смертность в прошлом году в России снизилась до минимального показателя за всю историю страны. Об этом заявил глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время совещания по развитию системы здравоохранения Республики Тыва в четверг, 4 марта.

— По региону динамика младенческой смертности положительная, но тем не менее остается чуть выше, чем в Российской Федерации, — цитирует министра официальный сайт Минздрава РФ.

Ранее Мурашко заявил, что в 2020 году в России уменьшилась смертность от онкологических заболеваний.

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