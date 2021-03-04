«Нас не касается»: Песков отказался комментировать шутку премьера Словакии о Закарпатье

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать шутку словацкого премьера Игора Матовича о том, что он якобы пообещал России Закарпатье в обмен на российскую вакцину «Спутник V». При этом словацкий политик отметил, что это «ничего более, чем шутки».

— Мы это никак не хотим комментировать, это нас не касается, — цитирует Пескова ТАСС.

По словам Пескова, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) удовлетворяет потребность словаков в вакцине, но делает это не в качестве гуманитарной помощи. Представитель Кремля также добавил, что «Спутник V» «имеет свою стоимость», хотя она ниже, чем у других вакцин.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Словацкой Республики Иван Корчок принес извинения за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о передаче России Закарпатской Украины в обмен на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V».

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