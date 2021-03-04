Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина украл аккумулятор из автомобиля на востоке Москвы
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Мужчина украл аккумулятор из автомобиля на востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который украл аккумулятор из машины на востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Уточняется, что злоумышленник похитил аккумулятор из автомобиля, припаркованного на Красноказарменной улице. Материальный ущерб оценивается в 9 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Энергетической улице. Им оказался 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное по статье «Кража».

Читайте также: Задержан подозреваемый в создании нарколаборатории в Подмосковье

задержаниемашиныкража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Все мнения
О проекте