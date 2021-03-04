Мужчина украл аккумулятор из автомобиля на востоке Москвы

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Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который украл аккумулятор из машины на востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Уточняется, что злоумышленник похитил аккумулятор из автомобиля, припаркованного на Красноказарменной улице. Материальный ущерб оценивается в 9 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Энергетической улице. Им оказался 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное по статье «Кража».

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