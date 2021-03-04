Путин отметил важность работы волонтеров

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» отметил, что, несмотря на то, что пандемия коронавируса отступает, востребованность в работе волонтеров остается.

— Несмотря на то, что пандемия потихонечку снижается, как вы видите, мы еще наверняка об этом поговорим, но тем не менее вызовов еще у нас много, и они все опасный характер носят, поэтому ваша работа нужна, ваша поддержка востребована, — цитирует российского лидера РИА Новости.

Путин выразил надежду на то, что волонтеры и в дальнейшем будут продолжать свою работу.

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