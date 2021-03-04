Названы знаки зодиака, которым принесет проблемы приближающийся к Земле астероид

Это астероид-гигант, его точные размеры пока неизвестны. Тем не менее уже сейчас ясно, что он достаточно большой / Фото: pixabay.com

На довольно близком расстоянии от земли пролетит астероид Веста, и это событие совпадает с магнитной бурей. Астролог Сергей Седашев рассказал, чем это может обернуться для некоторых знаков зодиака.

— С точки зрения астрологии это означает, что астероид сейчас делает напряженный аспект к Солнцу, а заодно к Венере и к Нептуну. Астероид Веста вообще отвечает за домашний очаг и семейные отношения, — рассказал астролог.

Кроме того, Веста означает самоограничение для последующих высоких достижений.

По словам астролога, на Овнов, Львов, Весов и Водолеев астероид почти не повлияет. Однако приближение Весты может сказаться на остальных знаках.

Подчеркивается, что наибольшее влияние он окажет на Рыб и Дев.

— Для Рыб и Дев получается самая сложная ситуация. Могут быть непростые размышления, переживания, — цитирует Седашева 5-tv.ru.

Ранее астрологи назвали несколько зодиакальных пар, которые категорически не умеют хранить верность друг другу.

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