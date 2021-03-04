Ученые рассказали, чем грозит частое употребление мяса

Диетолог пояснила, что жирный кусок мяса и картошка являются вредными сочетаниями/ Фото: pixabay.com/ru

Частое употребление мясной продукции может увеличить риск развития диабета. К такому выводу пришли ученые из Оскфорда, которые исследовали медицинские карты почти полмиллиона граждан Соединенного Королевства.

Пристрастие к мясным блюдам может спровоцировать развития диабета на 30 процентов. Выяснилось, что люди, которые в день съедают 70 граммов мяса, на 15 процентов более склонны к развитию проблем с сердцем. А если ежедневно употреблять 30 граммов животной пищи, то риск появления диабета увеличивается на 14 процентов, сообщает ФАН.

Ранее диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, которые можно есть на ночь, не опасаясь за свое здоровье.

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