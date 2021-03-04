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Сексолог рассказала, может ли раздельный сон мужа и жены повлиять на брак
Фото: Pixabay

Сексолог рассказала, может ли раздельный сон мужа и жены повлиять на брак

Кирилл Николаев

Общество

Если партнер решил проводить ночи на отдельной кровати, то это еще не повод для паники. Об этом рассказала сексолог Екатерина Киселева.

По ее словам, выбор между раздельным и совместным сном зависит от того, насколько человек любит тактильные контакты. Если один из супругов предпочитает спатьодин, то ему не стоит мешать.

— Один из супругов может лучше высыпаться в одиночестве. Его ночью никто не пинает, никто не храпит, никто не мешает, — цитирует Киселеву Пятый канал.

Она считает, что если супругам нравится обниматься своего партнера, то им необходимо спать вместе. При этом Киселева отметила, что вопрос совместного или раздельного сна должен решаться на семейном совете. В любом случае эта тема не разрушит брак.

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