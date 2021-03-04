«Уехал на колеснице»: Захарова объяснила, почему у нее нет стилиста

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала, что сама подбирает наряды и не нуждается в помощи стилистов. Об этом она заявила в интервью шоу «Алена, блин!». Видео опубликовано на YouTube.

Ведущая поинтересовалась, почему у Захаровой нет стилиста.

— Он уехал на колеснице, запряженной розовыми пони, — в шутку ответила она.

Захарова добавила, что у нее нет времени для покупок одежды в магазине. Она пользуется онлайн-сервисами.

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