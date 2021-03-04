Эксперты рассказали, как выбрать самый вкусный и полезный творожный сырок

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Впервые творожные сырки начали производить в СССР еще в 30-х годах. В Советском союзе был установлен стандарт качества для этого продукта. Эксперты выяснили, как отличить подделку от настоящего творожного сырка.

— Кроме творога, сахара, ванильной добавки, сливочного масла, практически никаких больше ингредиентов быть не должно. Это натуральный продукт, который может храниться максимум две недели, — рассказала о сырках по ГОСТу пищевой технолог Марина Черкасова.

Однако по стандартам ГОСТа производители обязаны изготавливать только начинку, тогда как глазурь не имеет никаких специальных требований.

Отмечается, что стоимость сырка в шоколадной глазури не может быть меньше 50 рублей, так как все, что стоит меньше, делается из какао-заменителей. Настоящая глазурь должна крошиться и ломаться, а не тянуться.

Также следует обратить внимание на основу. При ее изготовлении используется загуститель.

— Производители часто используют самые дешевые загустители. Это, как правило, крахмал или соевые какие-то продукты, — объяснила Черкасова.

Для проверки, насколько качественный загуститель используется в сырке, эксперт советует капнуть немного йода на творожную основу. Если продукт некачественный, то йод поменяет цвет, сообщил телеканал РЕН.ТВ.

Эксперт напомнила, что злоупотреблять даже самыми качественными сырками не стоит, так как это может привести к ожирению, высыпаниям на коже и нарушению пищеварения.

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