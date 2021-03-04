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Криминолог оценил влияние фильмов и компьютерных игр на уровень преступности
Фото: Youtube / А поговорить?

Криминолог оценил влияние фильмов и компьютерных игр на уровень преступности

Виктория Федотова

Общество

Криминолог Владимир Кудрявцев объяснил, влияет ли просмотр фильмов или компьютерные игры на уровень преступности. По его словам, любое сложное поведение, будь то использование ложки, ручки или совершение преступления — это наученное поведение, набор условных рефлексов.

— В криминологии есть целая отрасль, которая смотрит на преступления как на наученное поведение. В основном они фиксируются на детстве и подростковом возрасте, но есть и у психологов исследования на эту тему. Если преступление от начала и до конца является выученным поведением, мы можем научаться не только при личном общении, но и впитывая внешние образцы — телевидение, компьютерные игры. Это означает, что перечисленные мной виды искусства могут служить средствами преступной социализации, обучать новые поколения преступников, — отметил криминолог.

По его словам, из-за этого возникают движения матерей против жестоких компьютерных игр. Результаты исследования по влиянию на уровень преступности фильмов или игр зависят во многом от фигуры исследователя, считает криминолог.

— Слабых на такой эффект кино могут найти, но будет ли этот же эффект через неделю, месяц или год, никто не скажет, — подчеркнул специалист.

Интервью опубликовано на YouTube «А поговорить?».

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киноКомпьютерные игрыпреступление
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