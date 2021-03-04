Криминолог оценил влияние фильмов и компьютерных игр на уровень преступности

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Криминолог Владимир Кудрявцев объяснил, влияет ли просмотр фильмов или компьютерные игры на уровень преступности. По его словам, любое сложное поведение, будь то использование ложки, ручки или совершение преступления — это наученное поведение, набор условных рефлексов.

— В криминологии есть целая отрасль, которая смотрит на преступления как на наученное поведение. В основном они фиксируются на детстве и подростковом возрасте, но есть и у психологов исследования на эту тему. Если преступление от начала и до конца является выученным поведением, мы можем научаться не только при личном общении, но и впитывая внешние образцы — телевидение, компьютерные игры. Это означает, что перечисленные мной виды искусства могут служить средствами преступной социализации, обучать новые поколения преступников, — отметил криминолог.

По его словам, из-за этого возникают движения матерей против жестоких компьютерных игр. Результаты исследования по влиянию на уровень преступности фильмов или игр зависят во многом от фигуры исследователя, считает криминолог.

— Слабых на такой эффект кино могут найти, но будет ли этот же эффект через неделю, месяц или год, никто не скажет, — подчеркнул специалист.

Интервью опубликовано на YouTube «А поговорить?».

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