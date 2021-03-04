Врач рассказала о грамотной профилактике ВПЧ-заболеваний

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Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ) отмечается 4 марта. Врач-онколог, акушер-гинеколог, научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Ольга Смирнова рассказала о грамотной профилактике ВПЧ-заболеваний.

По ее словам, в настоящее время в мире насчитывается около 600 миллионов человек, страдающих от ВПЧ. Ученым известно свыше 200 типов вируса, из них 14 обладают наиболее активным экзогенным потенциалом. Вирус представляет опасность как для мужчин, так и для женщин. Он вызывает ВПЧ-ассоциированные заболевания.

— В основном это рак шейки матки, но встречаются и более редкие опухоли этой локализации, а также ВПЧ-ассоциированные опухоли ротоглотки, — цитирует Смирнову Пятый канал.

Она отметила, что препарата от ВПЧ-заболеваний пока не существует. Именно поэтому основным инструментом борьбы для медиков остается профилактика. Пациентам важно вовремя пройти тестирование и сделать прививку.

— Наиболее оптимальный промежуток времени, когда мы можем вакцинировать, — это дети, подростки от девяти до 13 лет. Необходимо два введения вакцины с интервалом в полгода, которая гарантирует защиту от вируса, — подчеркнула врач.

Смирнова добавила, что наиболее опасным заболеванием, которое вызывает ВПЧ, является рак шейки матки. Пройти тестирование на это заболевание можно бесплатно.

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