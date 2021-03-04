Новый дом по реновации введут в эксплуатацию на северо-востоке Москвы
В столичном районе Алексеевский в 2021 году введут в эксплуатацию новый жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Здание расположено по адресу Староалексеевская улица, владение 3. В настоящее время ведутся фасадные работы. Также рабочие устанавливают внутренние инженерные системы и выполняют внутреннюю отделку помещений. Жилой дом состоит из четырех секций и рассчитан на 326 квартир. Фасады здания облицуют искусственным камнем. На них установят корзины под кондиционеры.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Рабочие высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом появятся детская и спортивная площадки, а также зоны для отдыха, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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