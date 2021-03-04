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Мэр аргентинского города привился с портретом Путина в руках
Фото: Скриншот видео

Мэр аргентинского города привился с портретом Путина в руках

Никита Абрамов

В мире

Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался с портретом президента России Владимир Путина, который он держал в руках. Об этом он сообщил в четверг, 4 марта, в своем Twitter-аккаунте.

— Я получил вакцину, спасибо (президенту Аргентины) Альберто Фернандесу... Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь, — написал Гаспарини.

К посту он прикрепил фотографию, на которой он держит портрет Путина во время вакцинации от COVID-19.

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