Мэр аргентинского города привился с портретом Путина в руках

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Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался с портретом президента России Владимир Путина, который он держал в руках. Об этом он сообщил в четверг, 4 марта, в своем Twitter-аккаунте.

— Я получил вакцину, спасибо (президенту Аргентины) Альберто Фернандесу... Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь, — написал Гаспарини.

К посту он прикрепил фотографию, на которой он держит портрет Путина во время вакцинации от COVID-19.

¡¡ Recibí la vacuna GRACIAS !! @alferdez.@Kicillofok @CFKArgentina

Decían que nos iban a envenenar y nos están salvado la vida pic.twitter.com/SbvHHe3v2R — Chinchu Gasparini (@Gasparini_RP) March 3, 2021

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