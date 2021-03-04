Член ОНК подтвердила два случая самоубийства в столичных СИЗО

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

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Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович подтвердила, что за последние несколько недель в столичных СИЗО произошло два случая самоубийства. Об этом она сообщила в четверг, 4 марта, в своем Telegram-канале.

— Второе самоубийство в московских СИЗО за последние две недели. 19 февраля покончил с собой мужчина в СИЗО-7, а сегодня — в Бутырке. Оба по статье о действиях сексуального характера. Это нехорошая ситуация, —написала Литвинович.

Ранее в СМИ сообщалось, что погибшему мужчине было предъявлено обвинение в нескольких эпизодах изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Кроме этого, у мужчины было обнаружено психическое заболевание. Уточняется, что по данному факту проводится проверка. Подробности выясняются.

На прошлой неделе СМИ писали, что мужчина, также подозреваемый в изнасиловании, покончил с собой в камере московского СИЗО-7 в Капотне.

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