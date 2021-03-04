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Пригожин поддержал мнение Малиновской о небогатых мужчинах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пригожин поддержал мнение Малиновской о небогатых мужчинах

Никита Абрамов

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу мнения телеведущей Маши Малиновской относительно небогатых мужчин, которые обвиняют женщин в жадности и меркантильности.

— У человека должен быть хороший внутренний мир. У некоторых некрасивых людей есть невероятная харизма. Я встречал потрясающих женщин, которые в общем понимании некрасивые, но у них фантастическая энергетика. То же самое бывает и у мужчин, я считаю, что все должны ухаживать за собой, — поделился продюсер.

Он отметил, что хороший и надежный союз с женщиной подразумевает то, что партнеры будут находиться на равных во всем, пишет 5-tv.ru.

Ранее Маша Малиновская заявила, что не стала бы вступать в отношения с небогатым мужчиной. Она сравнила это с тем, что мужчины также не хотят встречаться с некрасивыми девушками.

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отношенияИосиф Пригожинтелеведущая
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