Генетик назвал чепухой сообщения о взаимосвязи ковида и группы крови

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Профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, завлабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН Александр Апт заявил, что сомневается в том, что есть зависимость между группой крови и коронавирусом. Об этом сообщил НСН.

Ранее стало известно, что медицинские ученые из больницы Brigham and Women's в Бостоне нашли возможность обосновать версию о том, что люди со второй группой крови рискуют больше остальных заражаться коронавирусной инфекцией.

— Чепуха. Профессиональных медицинских журналов чрезвычайно много, и большая их часть никуда не годится. Вот, например, в Journal of the American Medical Association действительно печатают то, что стоит донести до публики, а про это научное открытие я не знаю, — заявил эксперт.

По его словам, пока все, что сообщалось о группах крови и предрасположенности к каким бы то ни было заболеваниям, не подкреплено серьезными значительными фактами. Он также добавил, что данные гипотезы еще никем не доказаны. Для этого нужны специфические исследования с полной доказательной базой на огромных группах добровольцев.

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