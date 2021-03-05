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Свыше 800 школьников дали кадетскую клятву в Музее Победы
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Свыше 800 школьников дали кадетскую клятву в Музее Победы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы свыше 800 учащихся московских школ дали клятву кадета.

Как рассказал директор Музея Победы Александр Школьник, музей всегда с радостью принимает кадет – как во время проведения церемоний, так и экскурсионных, образовательных программ.

– Эти ребята активно интересуются историей своей страны, гордятся ее героями и славным прошлым. Поэтому, я уверен, клятва кадета, принесенная в стенах Музея Победы, для них будет священна и нерушима, – отметил Школьник.

Первая после смягчения коронавирусных ограничений торжественная церемония прошла 29 января, ее участниками стали ученики школы № 830. Всего за месяц состоялось 21 присяга на верность кадетскому братству.

С 5 февраля в Москве возобновлен образовательный проект «День кадетского класса в Музее Победы». Его реализация была приостановлена из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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кадетымузей ПобедыМосква
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