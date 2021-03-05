В ОЭЗ «Технополис «Москва» заработал еще один дата-центр

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов ввел в эксплуатацию центр обработки данных на территории ОЭЗ «Технополис «Москва». Всего в столичной особой экономической зоне работают уже пять дата-центров.

— В особой экономической зоне «Технополис «Москва» работают пять центров обработки данных (ЦОД). Два из них, GreenBush DC и «АйЭмТи», расположены на площадке Алабушево — это одни из крупнейших дата-центров в России. Общий объем инвестиций этих компаний превышает девять млрд рублей, также они создали более 200 рабочих мест. Дата-центры поддерживают работу предприятий микроэлектроники, облачных провайдеров и компаний госсектора. Еще три ЦОД расположены в Печатниках. Последний был запущен крупнейшим в России хостинг-провайдером и регистратором доменов в конце прошлого года. Новый дата-центр рассчитан на обслуживание порядка 2,5 тысячи клиентов, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, новый ЦОД — первый собственный дата-центр компании REG.RU.

— Дата-центр занимает площадь 600 квадратных метров на площадке в Печатниках и рассчитан на 168 серверных стоек. Элементы инфраструктуры находятся на высоком уровне надежности — в терминологии специалистов на уровне Tier-III, что гарантирует бесперебойную работу объекта. Современный ЦОД был построен на основе существовавшего ранее объекта компании «Релком Дата». Новый владелец реанимировал его и ввел в эксплуатацию менее чем за год. Юридическое лицо ООО «‎Релком Дата» сохранено, под ним дата-центр размещается в особой экономической зоне столицы, — добавил он.

Центр расположен на закрытой территории с пропускным режимом. Помещения оборудованы охранной сигнализацией, системой контроля и управления доступом и видеонаблюдением. В дата-центре организовано круглосуточное дежурство.

На этой площадке оказываются услуги аренды выделенных серверов и размещения оборудования.

Дата-центр снабжается электричеством от двух независимых городских вводов и двух дизель-генераторных установок. Система охлаждения построена на базе фреоновых кондиционеров. Круглосуточная система мониторинга в реальном времени отслеживает все параметры дата-центра для снижения риска аварийных ситуаций: начиная от наличия и качества питания на вводах и заканчивая питанием на каждой стойке. Помещения ЦОД оборудованы всеми современными системами пожарной безопасности: от автоматической пожарной сигнализации до систем газового пожаротушения и газодымоудаления.

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