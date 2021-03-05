Уникальную мебель лаборатории Московского политехнического музея отреставрировали

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

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Специалисты завершили реставрацию основной части предметов мебели XIX — начала XX века, входящую в комплекс «Историческая химическая лаборатория Политехнического музея». Среди них кафедра для выступлений, шкафы и полки для хранения реактивов.

Изначально в химической лаборатории проводили исследования, в том числе для промышленности и оборонных задач страны. С 1930-х годов в ней проходили открытые уроки по химии.

— Химическая лаборатория — один из самых известных залов Политехнического музея. Сохранить ее уникальный исторический облик было важной и непростой задачей, которая стояла перед реставраторами. Восстановлению подлежали все основные крупногабаритные предметы мебели: кафедра XIX века, мебель для размещения химических реактивов и приборов, — сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в настоящий момент специалисты восстанавливают электрифицированную периодическую таблицу Менделеева 1957 года, а затем они займутся реставрацией дровяной печи с плитой и стеклянными вытяжными шкафами.

Отмечается, что лаборатория действовала со времени ввода в эксплуатацию левого крыла Московского политехнического музея в 1906–1907 годах до начала работ по реставрации в музее в 2013 году. Здесь проводили выступления известные ученые и пропагандисты науки.

Реставраторы воссоздали все утраченные и поврежденные элементы мебели, а также восстановили стекла в шкафах и нанесли на деревянные поверхности лакокрасочное покрытие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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