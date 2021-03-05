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Уникальную мебель лаборатории Московского политехнического музея отреставрировали
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Уникальную мебель лаборатории Московского политехнического музея отреставрировали

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5Карта всех событий

Специалисты завершили реставрацию основной части предметов мебели XIX — начала XX века, входящую в комплекс «Историческая химическая лаборатория Политехнического музея». Среди них кафедра для выступлений, шкафы и полки для хранения реактивов.

Изначально в химической лаборатории проводили исследования, в том числе для промышленности и оборонных задач страны. С 1930-х годов в ней проходили открытые уроки по химии.

— Химическая лаборатория — один из самых известных залов Политехнического музея. Сохранить ее уникальный исторический облик было важной и непростой задачей, которая стояла перед реставраторами. Восстановлению подлежали все основные крупногабаритные предметы мебели: кафедра XIX века, мебель для размещения химических реактивов и приборов, — сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в настоящий момент специалисты восстанавливают электрифицированную периодическую таблицу Менделеева 1957 года, а затем они займутся реставрацией дровяной печи с плитой и стеклянными вытяжными шкафами.

Отмечается, что лаборатория действовала со времени ввода в эксплуатацию левого крыла Московского политехнического музея в 1906–1907 годах до начала работ по реставрации в музее в 2013 году. Здесь проводили выступления известные ученые и пропагандисты науки.

Реставраторы воссоздали все утраченные и поврежденные элементы мебели, а также восстановили стекла в шкафах и нанесли на деревянные поверхности лакокрасочное покрытие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Политехнический музейреставрациямебель
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