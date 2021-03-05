Астрологи рассказали, почему разводятся представители разных знаков зодиака

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Астрологи выяснили, что может привести к разводу представителей каждого знака зодиака.

Овен

Овны привыкли слушать только себя и не считаться с мнением других, поэтому они учитывают этот фактор при принятии решения о браке. Часто к разрыву отношений приводит их собственное упрямство. Овен не уживется с человеком, который не готов уступать и идти на компромиссы.

Телец

Для Тельцов в браке очень важным является благосостояние семьи. Пока все стабильно, они будут верны и довольны жизнью. Но если бюджет начнет трещать по швам, то Телец впадет в депрессию и станет нервничать. Не все могут ужиться с этими представителями знака зодиака, поскольку и сами не могут быть уверены в финансовом благополучии на долгие годы вперед.

Близнецы

Это общительные люди, у них много друзей и знакомых, в том числе противоположного пола. Когда Близнецы вступают в брак, их общение с друзьями на этом не прерывается, поэтому часто вторые половинки начинают подозревать их в изменах. При этом иногда они оказываются небезосновательными. Поэтому ревнивым людям с Близнецами не по пути.

Рак

Раки, вероятно, самый семейный знак зодиака. Но парадокс заключается в том, что при всей любви к домашним они терпеть не могут вмешательства со стороны родни, когда раздают советы о том как жить или воспитывать детей. Если есть желание сберечь брак с Раком, то стоит заранее подумать об отдельной квартире.

Лев

Львы могут спокойно развестись из-за своего отношения к воспитанию детей, если их точка зрения не совпадает с партнером. Еще одной причиной развода может стать нежелание обзаводиться наследниками. Третья причина — измена. Львы весьма игривы и иногда не прочь развлечься, но это касается далеко не всех представителей этого знака.

Дева

Для Дев важны сферы работы и здоровья. Поэтому несовпадение в привычках с супругом может повлечь за собой конфликт и, как следствие, разлад в семье. Девы терпеть не могут лентяев и бездельников — если их половинка будет долго сидеть без работы, то все может скоро закончиться разводом.

Весы

Весы могут довести до расставания своими истериками, перепадами настроения и другими эмоциональными скачками. При этом они ждут от возлюбленных умения идти на компромисс и решать проблемы без ссор.

Скорпион

Скорпионы еще те авантюристы, поэтому не могут отказать себе в удовольствии увлечься кем-то на стороне. Поэтому чаще всего к разводу приводят именно их измены. Если Скорпион вступает в законные отношения, то сам становится очень ревнивым.

Стрелец

Стрельцы любят свободу и не переносят, когда их хотят запереть дома у семейного очага. Иногда такие попытки приводят к изменам. Но есть и другие причины для развода — Стрельцы не уживаются с теми, у кого другие взгляды и интересы.

Козерог

У Козерогов на первом месте карьера, поэтому они готовы три четверти жизни проводить на работе. Из-за этого в семье часто возникают конфликты. Но если взгляды супругов на карьеру и ее значимость совпадают, такой брак может продлиться долго.

Водолей

У Водолеев семейная лодка часто может разбиться о быт. Они не любят, когда их ограничивают в привычках и заставляют подстроиться под супруга. Часто все эти факторы способны убить в них всякую тягу сохранить семью.

Рыбы

Рыбы весьма терпеливы и молчаливы. И это может стать одной из причин развода, поскольку внутри будет долго копиться недовольство, которое однажды выльется в скандал. Поэтому в браке с Рыбами долго продержится только хороший психолог, способный разговорить свою половинку, передает «Пятый канал».

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