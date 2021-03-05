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Столичные врачи вылечили от коронавируса 2249 пациентов за сутки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса 2249 пациентов за сутки

Анастасия Колоскова

Город

Врачи Москвы за сутки вылечили от COVID-19 2249 пациентов. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил Telegram-канал оперативного штаба по городу.

Общее число москвичей, которые победили коронавирусную инфекцию, увеличилось до 907 770.

Столичные врачи вылечили от коронавируса 2249 пациентов за суткиФото: Оперштаб

В столице за последние 24 часа выявлено еще 1757 новых пациентов с коронавирусом. Москва остается лидером по числу новых случаев COVID-19. На втором и третьем месте расположились Санкт-Петербург и Московская область, где выявили 983 и 750 новых пациентов с коронавирусом соответственно.

Таким образом, общее число москвичей, заболевших коронавирусом, составило 987 041.

Ранее главврач Клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшилась.

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