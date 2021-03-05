В ВОЗ предположили, когда закончится пандемия коронавируса

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Мир справится с пандемией коронавируса в начале 2022 года. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, 2021 год будет еще одним годом COVID-19. Он отметил, что в минувшем году была неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики.

— В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус, — цитирует Клюге Die Welt.

Кроме того, представитель ВОЗ призвал не волноваться насчет вакцинации из-за большого спроса. Он подчеркнул, что не исключает появления «коронавирусных паспортов» у граждан Европы.

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