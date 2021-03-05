Постройку дома на 69 квартир по программе реновации завершат в Кунцево

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Молодогвардейская улица, 44 Карта всех событий

До конца 2021 года на Молодогвардейской улице владение 44 сдадут жилой дом на 69 квартир для переселения по программе реновации. Об этом, 5 марта, сообщили в департаменте строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

— В настоящее время завершаются работы по отделке паркинга, ведется монтаж наружного остекления и благоустройство территории, — прокомментировал глава департамента.

Общая площадь квартир в новостройке составит 3 тысячи 788,9 квадратных метра. В доме будет сделана улучшенная отделка, фасады облицованы керамогранитом и фасадными стальными металлокассетами.

В здании жильцы смогут пользоваться оборудованными помещениями — колясочной, комнатой консьержа, кладовой для уборочного инвентаря, зоной размещения почтовых ящиков, также будут доступны для удобства перемещения лифты грузоподъемностью 630 и 400 килограммов.

По данным пресс-службы департамента, дворы дома благоустроят и озеленят, поставят детскую площадку и зону отдыха взрослых, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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