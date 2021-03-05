Постройку дома на 69 квартир по программе реновации завершат в Кунцево
До конца 2021 года на Молодогвардейской улице владение 44 сдадут жилой дом на 69 квартир для переселения по программе реновации. Об этом, 5 марта, сообщили в департаменте строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.
— В настоящее время завершаются работы по отделке паркинга, ведется монтаж наружного остекления и благоустройство территории, — прокомментировал глава департамента.
Общая площадь квартир в новостройке составит 3 тысячи 788,9 квадратных метра. В доме будет сделана улучшенная отделка, фасады облицованы керамогранитом и фасадными стальными металлокассетами.
В здании жильцы смогут пользоваться оборудованными помещениями — колясочной, комнатой консьержа, кладовой для уборочного инвентаря, зоной размещения почтовых ящиков, также будут доступны для удобства перемещения лифты грузоподъемностью 630 и 400 килограммов.
По данным пресс-службы департамента, дворы дома благоустроят и озеленят, поставят детскую площадку и зону отдыха взрослых, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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