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Два современных паркинга построят на севере Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Два современных паркинга построят на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, район Западное Дегунино, жилой комплекс Ильменский 17Карта всех событий

Многоуровневые наземные паркинги в составе жилой застройки построят в столичном районе Западное Дегунино. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проекты двух четырехэтажных паркингов по адресу проезд Ильменский, владение 17, согласовала Москомархитектура.

— Основным элементом фасадов станут металлические перфорированные кассеты графитового оттенка. Внутренние помещения выкрасят в оранжевый цвет — этот яркий штрих придаст всему образу завершенность. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, новые жилые кварталы строятся параллельно с сопутствующей инфраструктурой — помимо социальных объектов, обязательно предусматривается устройство транспортных связей и обеспечение жителей парковочными местами, — отметил Сергей Кузнецов.

Уточняется, что площадь первого здания составит около 6 тысяч квадратных метров, оно вместит 205 машино-мест. Площадь второго паркинга, рассчитанного на 221 машино-место, составит около 5 тысяч квадратных метров.

На благоустроенной территории вокруг паркингов появятся подъездные пути и пешеходные дорожки. Здесь будут разбиты газоны и высажены кустарники.

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парковкастроительствоСергей Кузнецов
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