Минздрав Украины заявил, что «Спутник V» никогда не зарегистрируют в стране

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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована на Украине. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил глава министерства здравоохранения страны Максим Степанов.

В конце января 2021 года Верховная рада Украина проголосовала за закон, предусматривающий возможность регистрировать вакцины при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний. Кроме того, в документе указано, что лекарственное средство не должно быть разработано в РФ.

— Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах «Спутник V» не будет зарегистрирован на территории страны, — цитирует Степанова РИА Новости.

Напомним, самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca от коронавируса прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация в стране началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.

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